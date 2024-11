En ese momento recibió una llamada de Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno del estado.

Alguien, ignoro quién, le dio mi número de teléfono y me llamó para ponerse a mi disposición, decirme que me está respaldando, que lo que se me ofrezca, a cualquier hora le puedo llamar, y me dio su número , comentó la periodista. Sin embargo, en la fiscalía, le recomendaron llamar al 911, si detectó algo raro .

Bloquearon carretera

Tras enterarse de la detención de Omar y Abel, familiares y habitantes de Tabasco, acudieron al predio Lindavista y bloquearon la carretera federal número 54, Zacatecas-Guadalajara, que esta a un costado.

Al sitio también arribaron policías de las FRIZ, pero los manifestantes rodearon el vehículo de la corporación, mientras exigían que devolvieran con vida a los jóvenes.

De este caso, la Vocería para la Mesa de Construcción de Paz, señaló en un comunicado que las FRIZ repelió una agresión armada, esta situación indignó a la comunidad de Tabasco y a sus autoridades, debido a que no hubo ningún enfrentamiento y los agentes se llevaron a los muchachos.

En su trabajo periodístico, Galarza Flores publicó toda la reseña de los hechos, incluida la versión de la Fiscalía zacatecana, que confirmó que la madrugada del 18 de noviembre, personal forense localizó el cadáver de un hombre (Omar), en el camino de terracería que conduce a la presa Julián Adame.