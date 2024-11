Garfunkel aprovechó la oportunidad para disculparse por una entrevista con The Telegraph en la que llamó a Simon imbécil e idiota por alejarse del grupo en el apogeo de su éxito, a raíz del álbum Bridge Over Troubled Water, de 1970 .

El disco incluye una versión de Simon & Garfunkel, Old Friends, muestra del refinado manejo del legado paterno. “Deberías escucharlo cantar Bridge Over Troubled Water”, presume el progenitor. Me supera en canto. Hace notas que son más agudas que yo; las mantiene durante un periodo infinito, sin falsete. Es simplemente un cantante maravilloso .

Las brillantes versiones orquestales que componen Father and Son son conmovedoras. En particular, porque el tenor angelical del mayor Garfunkel –una de las voces más versátiles y virtuosas de los 60–, ahora está desgastado por la edad, pero el registro vocal de su hijo es tan nítido y brillante que a veces parece como si el primero estuviera haciendo un dueto con su yo más joven.

El retoño hizo su primera aparición en el escenario en Japón a los dos años, empujado en una carretilla y un kimono de niño. No dejó el escenario y en algunos espectáculos, junto con su progenitor, cantaba tan cerca que nuestras frentes se tocaban , recuerda éste, quien aceptó grabar una placa, pese a no haber lanzado un álbum desde Some Enchanted Evening (2007) y de estar en pausa indefinida de las giras.

He cruzado Europa y América. Crucé Japón primero , dice Garfunkel a The Independent.

Art Garfunkel, cantante, músico y actor neoyorquino, conoce bien el sonido del silencio. Es la mitad de Simon & Garfunkel, que vendió 100 millones de ejemplares con clásicos tan queridos como Mrs Robinson, Cecilia o The Sound of Silence.

Pensé que iba a provocar revuelo , acepta hoy. “Así que fui un poco picante y fue una tontería. Le dolió. Me dijo: ‘Pensé que querías hacerme daño’. Me di cuenta de que tenía razón; quería hacerle daño y me eché a llorar. Hubo abrazos y lágrimas; fue una liberación emocional”, comentó.

Sus frustraciones por la separación son ahora cosa del pasado .

Y con Oasis aumentando la apuesta por las reuniones a gran escala, no descarta la posibilidad de que Simon & Garfunkel actúe de nuevo. Ya veremos. No sé si él esté de humor para trabajar conmigo. Yo sí estoy dispuesto .

Garfunkel tiene experiencia en dirigir a la fama en sus propios términos. Cuando Simon & Garfunkel se separó, y antes de su regreso en 1979 con Bright Eyes, pasó un tiempo en 1971 enseñando matemáticas en una preparatoria.

–¿Qué tan extraño fue aterrizar en la vida normal? –se le pregunta.

–Fue surrealista. Siempre he tenido que lidiar con la fama; es una superposición tan grande en tu vida normal. Es difícil acostumbrarse a ella.

Art padre habla con alegría de sus años entre los más destacados músicos de los 60. “Recuerdo una vez que estuve con McCartney en Soho. Lo desafíe y le dije con ironía: ‘Paul, ¿siempre tocas tú el piano en todas las canciones?’. Pareció ofenderse. Se levantó, se sentó y aporreó furiosamente las teclas con Lady Madonna. Cantó toda la canción en un minuto y cinco”.

En otra reunión, con John Lennon, Yoko Ono y David Bowie en el edificio Dakota de Nueva York después de unos Grammy, casi volvió a formar The Beatles. “Lennon me comentó: ‘Estoy recibiendo llamadas de McCartney para hacer un álbum con Allen Toussaint. Quería saber si debería hacerlo o no’. Me dije: ‘¿John Lennon me está pidiendo que lo aconseje?’ Sentí halago”.

Pero, afirma, éste tenía una habilidad innata para jugar con el ego de las personas. “Me trataba como a un maestro. Le propuse: ‘John, olvídate de las personalidades, de las peleas, déjate llevar por la música’. Al final, no siguió mi consejo”.

Los oídos de Garfunkel lo están guiando, tentativamente, de vuelta al escenario. Acaba de llegar la noticia de que el primer espectáculo de Garfunkel & Garfunkel, en Nueva York, ha agotado las entradas, y la pareja está considerando opciones para futuras residencias o giras; en tanto, Art sucesor se ofrece a llevar a su padre por Reino Unido, que ha sido su segundo hogar desde que Simon & Garfunkel hizo una gira por los pequeños clubes de folk del país a principios de los 60.

Recuerda: “Paul Simon y yo solíamos ir del East End de Londres –donde vivíamos en la pobreza– a lugares de toda Inglaterra. Íbamos a todas partes. Hacíamos nuestro espectáculo en esos clubes encima de los pubs y en los que sólo cabían unas 100 personas que se sentaban en el suelo. Hacíamos nuestro número y volvíamos a casa encantados de haber ganado 30 libras esa noche”.

Los éxitos clásicos de los años 60 de Simon & Garfunkel también serán la base de los espectáculos de Garfunkel & Garfunkel, en lo que Art Jr espera que se convierta en un largo y elegante relevo , manifiesta.

Mírenme: soy viejo pero soy feliz , considera Art, tal vez, por su legado eterno, sus numerosos premios Grammy, su matrimonio de 36 años con la ex modelo Kathryn Cermak, su talentosa descendencia y su vínculo reconstruido con un querido viejo amigo. “El destino –dice– me dio una mano muy afortunada”.

Father and Son, producción de Garfunkel & Garfunkel, ya está disponible.

