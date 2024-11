Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 25 de noviembre de 2024, p. 20

El próximo año será de muy bajo crecimiento económico en México, incluso se corre el riesgo de que sea negativo, por lo que la parte frágil del presupuesto de 2025 viene de la parte de los ingresos tributarios, alertó Alexis Milo, analista económico independiente.

Durante su participación en el podcast Análisis Biva, el economista explicó que el incremento de los ingresos estimado es poco creíble, pues el gobierno federal prevé que se crecerá entre 2 y 3 por ciento, pero tampoco podrá ser así.

El gobierno dice que vamos a crecer entre 2 o 3 por ciento en 2025, pero si no entramos en recesión económica hasta bien nos irá, y esta parte de mayores ingresos por la vía recaudatoria creo que es la parte frágil del presupuesto; la de los supuestos por los cuales está construido esta corrección del déficit, por el lado de los ingresos, es donde está el riesgo y probablemente por el lado del gasto en temas irreductibles que no estamos entendiendo bien , describió el ex investigador económico en el Banco de México.

Milo prevé que todo coincide para tener un año de muy bajo crecimiento, e incluso que sea negativo, pues hay tres cosas que avalan el pronóstico. El primero es que la economía de Estados Unidos, principal socio comercial de México, está frenando su avance. En las exportaciones mexicanas ya se ve, pues ya están cayendo a tasa anual y hay muchas razones para esperar lo mismo el año que viene.