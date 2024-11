De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de noviembre de 2024, p. a12

En la NFL hay una frase que habitualmente se repite cuando hay un partido de Dallas. Si no se sufre, no son los Vaqueros , expresan en el equipo de la estrella solitaria. Para ganar en su visita a los Comandantes de Washington, el desenlace no puede ser de otra forma. La franquicia, propiedad del afamado empresario Jerry Jones, logró una victoria por 34-26 en un duelo que empezó cuesta arriba y se transformó en un remolino de errores, sorpresas y jugadas insólitas durante el último cuarto.

A 21 segundos del final, Austin Seibert falló por segunda ocasión en el partido un punto extra, luego de que Jayden Daniels y Terry McLaurin, de Washington, conectaron un touchdown de 86 yardas que estuvo cerca de empatar la pizarra. Juanyeh Thomas, de Dallas, procedió a devolver el ovoide para una anotación y así los Vaqueros extendieron a tres el número de de-rrotas al hilo de los Comandantes.

Dallas terminó con su racha de cinco tropiezos con el suplente Cooper Rush, quien lanzó para 247 yardas y dos anotaciones en su tercer partido como titular tras la lesión de Dak Prescott, el jugador mejor pagado en la historia de la NFL. Las esperanzas de Washington de llegar a la postemporada, que parecían sólidas hace poco, ahora están en peligro, después de caer contra Pittsburgh, Filadelfia y Dallas.

Daniels terminó con 25 de 38 intentos efectivos para 274 yardas, incluyendo su segunda intercepción en un pase desesperado cuando el reloj expiró. Rico Dowdle corrió 19 veces para 86 yardas que concretaron el triunfo de los Cowboys.