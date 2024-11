Quisieron vender esta revancha como otras peleas, pero en esta no hay odio. Nos respetamos demasiado afuera del cuadrilátero, pero cuando estemos en combate, en ese momento no pensamos en respeto sino en ganar , explica.

Cuando se aproximan los combates, los contendientes suelen entrar en dinámicas de bravuconadas, se lanzan ofensas, se desafían y amenazan para agregarle interés emocional a la promoción de la pelea. Pero Valdez no suele ser ese tipo de boxeador. Sonríe y es amable hasta con sus adversarios, lo cual contrasta con el coraje que demuestra en el cuadrilátero; ahí, a pesar de su técnica elegante, puede ser fiero, demoledor e incansable con el castigo a sus rivales.

Lo que más me dolió fue que yo sabía que podía hacer mejor las cosas , se reclama a sí mismo.

Me dolió mucho mi primera derrota (ante Shakur Stevenson en 2022), pero ninguna fue tan dura como la que tuve ante Emanuel Navarrete el año pasado , confiesa Valdez.

Esta revancha es un tema importante en la amplia carrera de Valdez, quien empezó desde los ocho años en su natal Nogales, Sonora. Cuenta que tras la derrota ante Vaquero comenzó a dudar de sí mismo, que pensó que estaba por retirarse pero tuvo que trabajar sobre su estabilidad mental para poder volver al boxeo.

Siempre hay fracasos, pero debemos volver , expone; “he regresado de una quijada quebrada en combate, de una costilla fracturada, de mi primera derrota; ahora debo saber volver de mi segunda caída que sufrí ante Vaquero”.

La presión es demasiada, pues Vaquero viene de una derrota al probar suerte en la categoría de los ligeros ante Denys Berinchyk. Valdez ahora trabaja su equilibrio mental para no ser traicionado por pensamientos negativos. El de Nogales está consciente de que una pelea se puede perder a pesar de estar en óptimas condiciones físicas, si lo que ocurre en la cabeza le juega en contra.