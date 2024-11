E

l beneficio de la duda es un método para darle paso a la credibilidad. Tal vez, en una sociedad civilizada sí genere certidumbre, pero otorgar tal concesión a un millonario con alardes de todo poderoso, genio de los trucos financieros y amo de los negocios, buenos para pocos y malos para millones, es una pifia.

Peor aún. Una dupla de millonarios manejando la economía de un país tan endeudado, suena algo peor que un autogol. En cuanto los caprichos de uno se contrapongan a los del otro, la situación se complicará, no sólo para los grupos de inmigrantes ni para las mascotas republicanas y demócratas y, mucho menos para los fabricantes de artefactos bélicos que disminuirán sus ventas por el afán dizque pacifista del presidente electo Donald Trump. La verdad es que la mayoría de la población será la más afectada. Y la repercusión será para todo el mundo, especialmente para los socios comerciales, voluntarios u obligados.

El perjuicio que vendrá con los retos económicos que pretende resolver Trump, apoyado por Elon Musk, será para toda la población, como ya decíamos en otros artículos de este espacio de La Jornada. Pero, también, los propios votantes estadunidenses quienes vieron en Donald Trump un camino a la pronta recuperación económica de su país, están de acuerdo con las alevosas promesas del presidente de liberar al país de aquellos migrantes invasores, incivilizados, delincuentes y culpables de la drogadicción de la población y responsables de las altas tasas de violencia: robo, secuestros, asesinatos, etcétera.

En resumen, quienes votaron por Trump están esperando que el año que entra ya estén de regreso a los años maravillosos capitalistas que llevaron a esa sociedad a la forma de vida consumista y de dominio a los países vecinos que devolverlos a su patio trasero. A eso le llaman hacer a Estados Unidos grande otra vez . Sin importarles que, para ello, tengan que imponer su política de excesos.

En efecto, como lo señala el maestro John Saxe-Fernández, en su artículo Trump: ¿Crisis hegemónica? del 14 del presente mes de este mismo diario, la llegada del empresario a la Casa Blanca desde su primera gestión fue una sorpresa que, al parecer, no ha sido asimilada por los votantes demócratas, pero tampoco, por la dirigencia de ese partido. ¿Será cierto?