Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 24 de noviembre de 2024, p. 10

Cuando Júpiter Almer Cano Guerra salió de su natal Cuauhtémoc, Chihuahua, rumbo al sueño americano, nunca imaginó que su vida daría un giro de 360 grados en su última parada en San Fernando, Tamaulipas, donde lo detuvieron elementos del Ejército Mexicano, mientras esperaba el autobús hacia la frontera con Estados Unidos.

Eran las doce del mediodía del 31 de marzo de 2011 y Júpiter ya tenía su boleto para ir a trabajar de albañil en Forth Worth, Texas, donde lo esperaba su primo, cuando aparecieron soldados y sin mediar palabra prácticamente lo secuestraron: me detuvieron con violencia, me subieron a una camioneta y me taparon la cara con mi propia camiseta y me esposaron. Luego me llevaron al monte y me estuvieron torturando hasta las 10 de la noche , dice en entrevista desde el Centro Federal de Readaptación Social 12, de Guanajuato.

Añade: Me golpearon en costillas, rodillas, tobillos, tenía múltiples fracturas cuando me llevaron ante unas autoridades donde me obligaron a firmar una supuesta confesión que ni me permitieron leer .

Han pasado 13 años desde aquel día aciago y las secuelas de la tortura siguen afectando su vida en prisión: Tengo todos los huesos lesionados; una costilla nunca se me compuso, ni los tobillos porque se subían. Cuando me taparon la cara con mi camiseta me pusieron una granada de gas lacrimógeno que ocasionó que perdiera la vista de mi ojo derecho. Con unas pinzas perras me apretaban los dedos de las manos, las uñas y los pezones. Nomás el rostro no me lo tocaron, para que no saliera en la foto que estaba torturado, pero del cuello para abajo iba lleno de moretones y fracturas. A nadie le importó, ni al Ministerio Público, ni al juez .

Ya tenemos la dirección de tu familia en Chihuahua, si no firmas esta declaración, tus papás son los que van a pagar las consecuencias , le decía un militar.

Estuvo 80 días arraigado en la Ciudad de México. Después lo enviaron al Centro Federal de Readaptación Social 5, Oriente, en el municipio de Villa Aldama, Veracruz, donde estuvo seis meses y luego lo trasladaron al Cefereso 3 de Matamoros, Tamaulipas. Al cerrarlo, el 5 de noviembre de 2015, lo trasladaron al Cefereso 12 de Guanajuato.

Cargos falsos

Júpiter se enteró después de mucho tiempo de qué lo acusaban. El abogado de oficio que le asignaron en Matamoros, Francisco Kuri Godínez, del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales, del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, le recomendó que se declarara culpable, aún sin tener ninguna información.

Los militares lo pusieron a disposición de las autoridades el 2 de abril de 2011 y le abrieron la carpeta 56/2011, mesa 7, por los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, posesión de armas y delitos contra la salud, relacionadas con las masacres de San Fernando.

De acuerdo con la tarjeta informativa publicada el 3 de abril de 2011, por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, a Júpiter junto con otra decena de detenidos entre hombres y mujeres, los relacionaban con el hallazgo de cadáveres en las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.

Menciona Júpiter que fue relacionado con gente que ni siquiera conocía, en particular, policías municipales de San Fernando que, según las autoridades, participaron en el secuestro y asesinato de migrantes centroamericanos con actividades que iban “desde cubrir labores de halconeos, intervención de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal Los Zetas.

La masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrió seis meses antes, entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal donde fueron ejecutadas 72 personas, la mayoría migrantes de Centro y Sudamérica; 58 hombres y 14 mujeres.

Rodrigo Cano, hermano de Júpiter, dice en entrevista con La Jornada, que en agosto de 2010 ambos vivían en Chihuahua: Es imposible que mi hermano haya participado en esa masacre de San Fernando porque él estaba en Chihuahua viviendo. Yo soy testigo. Ni los tiempos coinciden. Le fabrica-ron los delitos .

Otra carpeta

Para sorpresa de Júpiter, dos años después de ser detenido arbitrariamente e imputado sin pruebas, ni testimonios, dice que la entonces procuraduría le fabricó otra carpeta, la 18/2013 donde le acusan de 122 homicidios de migrantes localizados en tres fosas clandestinas, en lo que se conoce como la segunda masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida entre abril y mayo de 2011. (https://www.jornada.com.mx/2011/04/17/politica/006n1pol)