Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 24 de noviembre de 2024, p. 9

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen que busca extinguir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es patente la incertidumbre respecto al futuro de la garantía de los derechos que el organismo tutela, así como de la infraestructura que ha creado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como del Sistema Nacional de Transparencia.

Y es que si bien en el dictamen de simplificación orgánica aprobado por los legisladores no se afecta ni se desaparece a la transparencia ni a la protección de datos personales, ya que las funciones del INAI serán transferidas a otras instancias, como es el caso de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, esto no está garantizado hasta en tanto no se diseñe la legislación secundaria, de acuerdo con el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez.

El comisionado dijo esta semana en un foro en la sede del instituto que la intención de desaparecer al INAI es definitiva, al menos en la Cámara de Diputados , pues aún falta que el dictamen sea discutido y aprobado en el Senado y en al menos 17 legislaturas estatales para que se materialice el cambio constitucional.

Muchos nos preguntan qué pasará con los derechos de acceso a la información de protección de datos personales, cuáles van a ser las nuevas reglas del juego. No lo sabemos , declaró.

Uno de los puntos clave para resolver esta incertidumbre es la emisión de la normatividad secundaria. Alcalá Méndez señaló que se tendrán 90 días naturales para definir esta nueva legislación, lo que abre una ventana para que los diferentes actores involucrados, incluidos los defensores de derechos humanos y expertos en transparencia, puedan colaborar en su construcción.