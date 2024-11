Yo estoy pagando el topado, un salario de 2 mil 700 pesos diarios, y me pienso pensionar a los 60 años , indicó. La conductora reprochó que los pensionados y los que estamos en ese proceso no fueran tomados en cuenta. Preferimos estar como persona física con actividad en plataforma tecnológica, que como asalariado, porque me van a dar un ingreso mucho menor del que yo estoy pagando y eso me va a perjudicar en el cálculo de mi pensión. No me convendría regresar a laborar como empleado de aplicación .

El abogado laboral Diego García Saucedo dijo que las personas que ya están pensionadas deciden emplearse aprecian la flexibilidad y pueden obtener otros ingresos y seguir teniendo su pensión, por cesantía en edad avanzada, vejez o por invalidez.

Sin embargo, advirtió, existe el riesgo de perder ese beneficio porque de manera obligatoria serían inscritos de nuevo en el Seguro Social.