–No tengo detalles de que se haya comprado con esa bolsa, ¿me explico?, para eventos o para lo que tuvieran que hacer; no sé si a lo mejor era una vela de las que se ponen para los mosquitos. No tengo detalle porque no es una compra que yo hiciera.

Ante la información publicada por este diario, respecto a la postulación y las investigaciones administrativas abiertas, señaló en entrevista que se trata de un tema político , al tiempo de agregar que no hay sentencias firmes; mostró una constancia de la Secretaría de la Función Pública del 11 de noviembre, respecto a que en esa fecha no estaba inhabilitada por la dependencia.