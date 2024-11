En ese contexto dijo que hay varios retos importantes y el número uno es contar con recursos económicos adecuados.

Sí (el proyecto precautorio) es alto, es una elección inédita; hoy no podemos hacer las actas porque no tenemos el diseño; hasta hace unos días no sabíamos cuántos cargos iban a estar en juego y la capacitación no es la misma; necesitaremos el doble de materiales. ¿Hay espacios en los que (el gasto) se puede reducir?, sí (pero) ¿la mitad, cómo se está pretendiendo?, no. Evidentemente, no. No se puede hacer una elección con la mitad de los recursos , sostuvo.

Agregó que la complicación en este proceso extraordinario inicia –por citar algunos elementos– con lo que marca la Constitución y las leyes reglamentarias que dejó un periodo de más de 40 días entre la integración de las listas de candidatos (por parte de los comités de evaluación) y el inicio de campañas, periodo en el que cualquier expresión pudiera ser acto anticipado.

Asimismo, cómo se fiscalizarán los recursos autorizados para viáticos y traslados (el tope es 229 mil pesos); consideró que como los candidatos son profesionistas, abogados, las exigencias deben ser mayores.

Hay otros dos temas fundamentales: el diseño de las boletas que deberán ser de tipo pedagógico frente a esta elección inédita y vericuetos, y la capacitación tanto a los que harán trabajo de campo como a los ciudadanos funcionarios de casilla.