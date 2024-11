¿Q

ué hubo detrás de la embestida definitiva de animalistas, ambientalistas, antitaurinos y demás contra la fiesta de los toros en la Ciudad de México? Antes, muy antes –diría el inolvidable Alí– de que el falso humanismo confundiera la gimnasia con la magnesia y otorgara a los animales –visibles y de compañía, no salvajes y desconocidos– derechos de los humanos, varios factores estrictamente taurinos propiciaron este rechazo inimaginado.

Estos factores propiciaron que la rica tradición taurina de la capital mexicana quedase a merced de legisladores demagogos, políticos ignorantes y animalistas como sensibles. Inercias e intereses extrataurinos nublaron la visión de futuro de los diversos sectores: por extrañas coincidencias, al concluir el triunvirato y los abusos de los llenaplazas Manolo, Eloy y Curro, comenzaron las imposiciones del neoliberalismo a los gobiernos latinoamericanos y con el presidente Miguel de la Madrid se hizo evidente el deslinde del sector político de la fiesta de los toros, por lo que ningún mandatario de México volvería a pararse en una plaza de toros.

Lo más grave no fue la ausencia de estos personajes sino que la observancia de la normativa taurina a cargo de la autoridad cedió el lugar a la autorregulación de las empresas, que se despacharían, hasta hoy, con la cuchara grande, dando la espalda a la fiesta y a la afición para echarse en brazos de los ases importados al gusto del duopolio primero –Alemán y Bailleres– y del monopolio después, a cargo de los Bailleres. Desapareció entonces la competencia entre empresas y entre toreros, instaurándose un amiguismo acomplejado que haría a un lado al grueso de ganaderías y diestros nacionales. La empresa de la México era amiga de Salinas, no de la tradición taurina.

Sucesores directos de la llamada trinca infernal, David, Miguel y Jorge ya no fueron llenaplazas y las empresas, en vez de subir el toro, conservaron el burel achaficado de antes, en general joven y discreto de cara que reduce costos. El esquema de antes se volvió inoperante al mantener casi cerrado el abanico de ganaderías y toreros. Anunciar toros y ofrecer reses anovilladas, empezó a alejar de las plazas al grueso de la gente, que no sabe pero siente, y a no pocos aficionados, pero el duopolio y sus satélites no lo quisieron ver, arrullados por una crítica sin disposición a los señalamientos sino a la adulación interesada e incondicional, no obstante la creciente sudamericanización de la fiesta brava de México, reducida a tres o cuatro ventajistas ases importados, algunos de los cuales todavía se andan despidiendo y a cuyo cargo quedó una frágil emoción.