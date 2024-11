Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 24 de noviembre de 2024, p. 16

Nicosia. Los gobiernos de la Unión Europea no pueden elegir si ejecutan o no las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, afirmó ayer Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para asuntos Exteriores y política de seguridad, en momentos en que un grupo de funcionarios alemanes sugirieron que su país no acataría el fallo de la CPI debido a la historia nazi de Alemania .

Los estados que firmaron la Convención de Roma están obligados a aplicar la decisión del tribunal. No es opcional , expuso Borrell durante una visita a Chipre para un taller de activistas por la paz israelíes y palestinos.

El senador estadunidense Lindsey Graham amenazó a Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Francia con sanciones si tratan de ayudar a la CPI , y remarcó que Estados Unidos tendrá que devastar la economía de aquellos países que cumplan la orden del tribunal internacional.

En Alemania, funcionarios insinuaron que el país no arrestaría al premier israelí, Benjamin Netanyahu, por la relación de Berlín con Tel Aviv y el antisemitismo, de acuerdo con el diario The Jerusalem Post.

Me resulta difícil imaginar que se puedan llevar a cabo arrestos en Alemania sobre esta base , expuso Steffen Hebestreit, vocero del canciller alemán Olaf Scholz.

Hebestreit no respondió sobre si Netanyahu podría llegar a visitar Alemania, pero expresó que su gobierno analiza los temas legales sobre cómo cumplir con la orden judicial.