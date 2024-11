Señaló que es el segundo atentado en su contra, pues hace 15 días, dos hombres rafaguearon su auto; pero no me pasó nada .

San Cristóbal De Las Casas, Chis., La ex diputada local Cecilia López Sánchez denunció que pobladores del municipio de Oxchuc, de donde es originaria, quemaron su vehículo, por lo que pidió la intervención de las autoridades estatales para que se investigue la agresión.