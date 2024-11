Armando G. Tejeda

Domingo 24 de noviembre de 2024, p. 13

Madrid. El problema de la vivienda en España sigue provocando malestar social. Miles de personas se manifestaron en Barcelona, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Burgos para exigir una reducción en los precios de las rentas de las casas, al menos de 50 por ciento, además de otras serie de medidas que pongan coto al auge de los pisos de alquiler turístico y el fenómeno de la gentrificación de las ciudades provocado por la llegada masiva de turistas.

Se ha acabado, bajemos los alquileres. Por una vivienda digna para todos , fue el lema que encabezó la protesta en la capital catalana, donde además se advirtió que no toleraremos más desahucios, ni especuladores, ni bancos, ni fondos buitre . Incluso hicieron un llamamiento a las autoridades para que la vivienda sea gratuita y universal .

A lo largo del territorio español se ha expandido en los últimos meses un movimiento que pugna por la bajada masiva de los precios de las rentas de las casas y que plantea una nueva forma de protesta social para lograr este objetivo: la huelga masiva de alquileres , es decir, dejar de pagar la renta para forzar a los propietarios a bajar la cuota de forma generalizada.

En Barcelona, convocado por la plataforma Sindicato de Inquilinas y por otras organizaciones gremiales y sociales, se congregaron miles de personas con este reclamo, con la mirada puesta en que el movimiento se expanda a todo el territorio.

No puede ser que los inversores lleguen a nuestras ciudades y jueguen con los pisos como en el Monopoly (en referencia al juego de mesa) , explicó la vocera del Sindicato de Inquilinas, Carmen Arcarazo, quien apuntó que si nos unimos, tenemos mucho más poder que cualquier político o rentista .