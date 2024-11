Recibió al menos cuatro puñaladas, mientras su vástago resultó con una herida en el labio. Si bien el Ministerio Público ya tomó la declaración del seguidor atlista, hasta al cierre de esta edición no había un reporte respecto de los agresores.

Sí pienso levantar una denuncia contra el estadio o Chivas, primero quiero ver qué pasa con mi salud , dijo Soria al hablar con La Jornada. Sí haría un llamado para que no volviera a suceder algo así, sobre todo porque en la enfermería ni siquiera tenían material para atenderme , agregó.

Nada de apoyo

Soy muy aficionado de Atlas, pero ahora dudo mucho regresar a un estadio, tengo mucho temor , señaló Soria. Hasta ahora sólo Atlas me mandó un mensaje para apoyarme, aunque de Chivas, las autoridades o la Liga no he sabido nada. Para mí lo importante ahorita es mi salud .

Soria permanecía hospitalizado ayer en la tarde en una clínica del IMSS mientras esperaba las 48 horas para que los médicos pudieran determinar los daños causados por los golpes y las lesiones.

Una herida perforó uno de mis pulmones, podría perder una parte de éste o como secuelas sufrir enfisema pulmonar , reveló el aficionado atlista.

–Ante la desafortunada experiencia que vivió, ¿qué puede decir de los operativos de seguridad de la Liga Mx?

–En realidad había muchos policías, pero el problema es en los ingresos. Por defender a mi hijo ni siquiera supe con qué me hirieron, si fue un objeto de metal, de madera o punta aguda, relató