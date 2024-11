Amelia Valverde será la primera estratega en buscar un bicampeonato después de obtener el cetro en el certamen pasado con Rayadas.

Si bien ahora habrá dos directoras técnicas en la pelea por el título, tampoco refleja la realidad de las estrategas en la Liga. En este campeonato sólo hubo tres mujeres al frente de los equipos con Mila, Valverde y Karla Maya (Santos), quien incluso fue la única mexicana en los banquillos del futbol profesional tricolor.

No obstante, se vislumbra un panorama alentador para las directoras técnicas, pues al menos nueve equipos de la categoría Sub-19 están dirigidos por mujeres.

Me dará más gusto cuando haya más entrenadoras y mexicanas en la Liga. Tigres y Monterrey buscaron buenos estrategas, eso habla del interés y la inversión por par-te de los equipos, en cambio hay otros planteles que optan por ex jugadores y no es lo mismo dirigir un club femenil que uno de hombres , señaló Pelé Vargas.