. Cuando Arno J. Mayer ( t.ly/uRroZ ) en ¿Por qué no se oscurecieron los cielos? (1988) se propuso a reinterpretar el Holocausto −o el judeocidio como lo llamaba él−, uno de sus propósitos era poner el fin al culto de su memoria que en sus ojos se ha vuelto sectaria −justo en tiempos cuando éste, como bien apunta por su parte Enzo Traverso, estaba siendo convertido en una suerte de religión cívica ( t.ly/kj73C )− y que también, según Mayer, ha sido abusada por Israel para sus objetivos de su política exterior expansionista ( t.ly/8vmIc ). Consciente de las trampas de las analogías históricas −un tema sobre el cual teorizó también (véase: A. J. Mayer, Usos y abusos de las analogías históricas, 1970)− que al resultar reconfortantes para la opinión pública suelen ponerse resistentes a cualquier intento de corrección , Mayer no quería que las comparaciones tendenciosas al judeocidio hicieran que acabáramos malinterpretando el pasado. Pero ni siquiera él −fallecido hace casi un año− se imaginaba en aquel entonces el grado en el que el Holocausto acabaría convertido en arma ideológica para lanzar las guerras de agresión (Gaza, Líbano etc.) y el pretexto para humillar, degradar, torturar y asesinar a los palestinos, como bien lo enfatiza Norman Finkelstein, hijo de unos de sus sobrevivientes ( t.ly/J2YAD ).

IV. Esta suerte de instrumentalización de la memoria en defensa de los poderosos −criticada justamente por Mayer y otros destacados intelectuales y sobrevivientes como Primo Levi, Jean Améry, Zygmunt Bauman o Hannah Arendt−, no sólo fue avalada por el propio Joe Biden, quien en varias ocasiones invocó la historia de la Segunda Guerra Mundial para justificar la invasión israelí y la asistencia estadunidense a ella, sino servía también para tapar hasta dónde ha llegado bajo su administración. El genocidio de una población musulmana era justo lo que muchos comentaristas liberales responsables temían que ocurriera bajo la primera presidencia de Trump (t.ly/9fRa2), pero que por el contrario ha sido facilitado, aprobado y defendido por Biden, el hombre sensato y bueno que se comprometió a restaurar la decencia y la competencia en la política exterior.