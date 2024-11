En entrevista, lamentó que el CFCRL haya determinado que no existió duda razonable, pues ellos no consideraron como agravio ninguna de las irregularidades, violaciones e intimidaciones que denunció y que, sostuvo, fueron documentadas con videos y fotografías.

Señaló que en un oficio suscrito por Rafael Mendoza, director técnico y de apoyo de la coordinación de registro de asociaciones, el CFCRL argumentó no tener conocimiento y que no fueron notificados del amparo que ganó Cristina Alonso respecto a que en la elección de 2022 no se cumplió con el principio de proporcionalidad de género. Sin embargo, aseguró que el Poder Judicial sí notificó de tal resolución a la institución laboral, pero insisten, dijo, en argumentar que no son la autoridad responsable para resolver .

Aldana obtuvo 57 mil 30 votos, en tanto que su oponente 12 mil 596 votos en la elección realizada el pasado 28 de octubre, y comenzará su nuevo periodo el 1º de enero de 2025.