Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 23 de noviembre de 2024, p. 4

Marilyn, ciudadana venezolana, tiene ocho meses buscando una cita de solicitud de asilo en Estados Unidos, a través de la aplicación CBP One, sin éxito. La dilación de este proceso, que la tiene varada en México, aunado al endurecimiento de la política estadunidense con el triunfo del próximo presidente Donald Trump, la han llevado a pedir refugio en el país.

Esta situación se repite en casos de cientos migrantes que acuden a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Naucalpan, estado de México, donde es el primer contacto para tramitar la cita para pedir refugio.

En las últimas semanas ha habido un incremento de extranjeros que llegan a esta sede, de acuerdo con testimonios y reportes de organizaciones civiles, por lo que varias personas, entre venezolanas, cubanas, haitianas y hondureñas, prefieren pernoctar antes en esta zona industrial para alcanzar ser recibidas, pues la atención es de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes.

Marilyn expresó que tras estos ocho meses de buscar entrar a Estados Unidos de manera legal, la desesperación por no poder lograrlo la llevó a iniciar el proceso de solicitar refugio en México.

Las personas, dijo, estamos contra la pared, no podemos quedarnos en la nada así. Tenemos que tomar una decisión, o pasar a Estados Unidos o quedarnos acá. Si no logramos entrar en enero (cuando Trump asume el cargo), ya a uno le toca establecerse aquí, porque ya es complicada la pasada .

Fabienne es una mujer cubana que junto con su esposo acudió ayer a la Comar. Señalaron que tienen 20 días en México y aunque su objetivo también era Estados Unidos, las amenazas de Trump contra los migrantes los han hecho repensar su decisión.