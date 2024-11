Se unen contra Israel

E

n la reunión del G-20 en Río de Janeiro, Brasil, se abordó el tema sobre Palestina, al mismo tiempo que en varios países, organizaciones sociales se manifestaron en las avenidas por motivo del Día Internacional de Palestina exigiendo el fin del genocidio en Gaza. Las organizaciones populares se volcaron en Brasil, sede del G-20 que hizo un pronunciamiento. Se alzaron voces también en el resto de América Latina. Dichos movimientos exigen a sus gobiernos el rompimiento de relaciones con Israel, y que se condena el apoyo a ese país del imperialismo estadunidense: ambos países continúan masacrando a los palestinos y además provocan una hambruna.

Se ha corrido la voz de que algunos países árabes y musulmanes han ampliado los nexos comerciales con Israel, llegando al colmo de que los intereses de esas élites de éstos y otros países sobrepasan el panorama sombrío de existencia y sufrimiento de todo un pueblo.

Bien por el acto realizado sobre Palestina el 21 de noviembre, en un anexo de San Lázaro, que contó con la asistencia de funcionarios de la heroica Palestina en nuestro país. La solidaridad debe ir acompañada de hechos que conduzcan al fin del genocidio; el jueves pasado, la Corte Penal Internacional después de 14 meses de masacres en Gaza y Cisjordania, emitió nuevamente la orden de arresto oficial contra el primer ministro israelí Netanyahu, por crímenes de lesa humanidad; esto puede servir mucho si los gobiernos del mundo en su mayoría la apoyan y hacen realidad que haya justicia.

Luis Langarica A.

Quejas por condiciones insalubres en Conalep

Las condiciones insalubres en el plantel Venustiano Carranza II Conalep se agudizan: se derrama agua de tinacos que abastecen a sanitarios, hay chinches y cucarachas en salones, hospedaje y alimentos. El 21 de noviembre no había agua y los baños eran un asco. Exigimos soluciones y el coordinador, licenciado B. Juárez decía que hay una fuga de agua y no da una solución sin la autorización del director Benjamín C. Sedano, quien, otra vez, no se encontraba en la institución. Él sabe del problema y no da soluciones. A las 11 horas salen los alumnos, pero no docentes ni administrativos. A las 13.50 horas, decide Conalep de la Ciudad de México: las actividades no se suspenden, a pesar de que las condiciones insalubres prevalecen.

Exigimos al director Sedano abasto de agua e higiene para los integrantes de la comunidad escolar y fumigación integral en salones y talleres con suspensión de clases durante este operativo.

Renato Flores Peña

Denuncian extorsión a escuelas de Tlalpan

Importante pronunciamiento de la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, sobre la corrupción de la anterior administración. Quisieron 50 mil pesos para no multarnos y dejarnos trabajar, no aceptamos e interpusimos las demandas correspondientes, pero hubo otras escuelas que clausuraron o timaron.

Esta iniciativa de Osorio se debe extender no sólo a las alcaldías, sino al instituto de las construcciones, porque para cumplir con la normatividad, el costo se eleva en más de 50% de las acciones de refuerzo. Bastaría que hicieran públicas las nuevas normas que surgieron como consecuencia del temblor de 2017 para que las escuelas reforzaran columnas, muros y zapatas, sin necesidad de contratar a un técnico especialista hasta la conclusión de las obras.

Griselda de Fuentes Rojano. Directora, Instituto Cultural y Educativo Coapa S.C.

Solidarios con Cuba

Debido a la grave situación de Cuba, hacemos un llamado a solidarizarnos. Anunciamos que se ha abierto una cuenta bancaria para realizar depósitos y transferencias, además que recordamos que se realiza el acopio de medicamentos (con seis meses antes de vencerse).