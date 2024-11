Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 23 de noviembre de 2024, p. 22

Chilpancingo , Gro., El periodista Ricardo Almazán denunció que por presiones del alcalde de Iguala, el ex priísta Érik Catalán Rendón, el 20 de octubre le suspendieron el programa de noticias que transmitía en televisión abierta y en dos radios comunitarias.

El comunicador dijo sentirse preo-cupado porque ya me quitaron los programas; a Catalán le molesta que yo diga la verdad y ahora me pregunto: ¿y si sigo hablando? ¿qué me van a quitar, ya no tengo programa. Me van a quitar la vida, ¿no? .

Almazán pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su intervención, porque ni la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ni el senador Félix Salgado Macedonio, tampoco el Mecanismo de Protección a Periodistas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos han hecho caso a sus denuncias.