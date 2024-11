Un aficionado del Atlas dijo a medios que había sido herido con objetos punzocortantes por un grupo de seguidores de Chivas cuando aún estaba dentro del estadio, como se observó en un video en redes sociales.

“Cuando mi hijo (de 16 años) y yo íbamos saliendo a un pasillo escuchamos que gritaron ‘ya se los llevó la chingada’, nos tiraron al piso y nos empezaron a golpear. La policía llegó y los dispersó, vieron que estaba herido y me mandaron a la enfermería, donde no tenían material para suturar. Solicité una ambulancia, pero me dijeron que se habían ido en cuanto terminó el partido”, detalló.

Cesan a Ortega

Al recibir el apoyo de un familiar, el hombre herido fue atendido en una clínica del IMSS, donde le confirmaron que sufrió la perforación de un pulmón por las heridas.

Con la derrota sufrida ante el Atlas, Chivas anunció ayer la salida del técnico Arturo Ortega, quien asumió el banquillo de manera inesperado a mitad de la temporada tras la salida abrupta de Fernando Gago.