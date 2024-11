Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 23 de noviembre de 2024, p. 9

En Colombia, la violencia en el futbol no es un tema que se tome a la ligera. El especialista Fernando Segura señaló que el veto de tres años que las autoridades de Medellín pretenden imponer al mexicano Efraín Juárez, técnico del Atlético Nacional y quien enfrenta una investigación por provocar a la afición rival en un duelo ante el Deportivo Independiente (DIM), pareciera exagerada, pero en realidad refleja la preocupación por el ambiente hostil en las canchas del país cafetalero.

“En el clásico de Medellín de hace un año hubo dos muertos, desde entonces los partidos entre el Atlético y el Deportivo se juegan sin afición visitante.

Ya con este contexto hay un clima hostil, y ahora Efraín dice que sólo festejó la victoria, pero hacerlo de esa manera no fue una cele-bración eufórica, sino una provocación , apuntó Segura, sociólogo en el deporte y profesor de cátedra del Tec de Monterrey en Querétaro.”

Juárez desató polémica después de festejar de manera exultante frente a las gradas del rival, el triunfo del Atlético Nacional ante el DIM en las semifinales de la Copa de Colombia. Las autoridades detuvieron al tricolor e incluso pretenden imponerle una sanción de tres años sin poder pisar los estadios del país sudamericano y una multa de 120 mil pesos mexicanos.

Los colombianos saben muy bien cómo son las cosas respecto de la violencia en el futbol, han tenido problemas, tratan de poner sanción dura a propósito , indi-có Segura, quien ha hecho trabajo de campo en el país cafetalero.

Debido a los episodios de violencia que han marcado el balompié e incluso la infiltración de grupos paramilitares y del narcotráfico, las autoridades de Colombia, así como organizaciones no gubernamentales han realizado acuerdos por la paz para evitar las agresio-nes en el deporte.