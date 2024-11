The Old Country tiene un subtítulo: More From the Deer Head Inn, porque es una segunda sesión del original, también de 1992: At the Deer Head Inn, y contiene ocho piezas clásicas que el trío de marras reconvierte en maravillas.

Es momento de decir que en la trayectoria de Keith Jarrett con su trío de jazz utiliza el término standards para referirse a su revisitación de piezas de repertorio que han sido glosadas a su vez por otros semidioses, Bill Evans y Miles Davis, entre ellos.

En realidad, el Trío de Keith Jarrett nunca ha hecho standards en el sentido ortodoxo que pulula en la historia del jazz. Lo suyo es la creación a partir de temas que flotan en el imaginario colectivo y forman parte de la cultura popular y la educación sentimental de legiones en el orbe.

La prueba de lo anterior está precisamente en el disco que hoy nos ocupa, pues hay muchos momentos en donde, insisto, no hay melodía sino invenciones, sonidos abstractos, elaboraciones matemáticas cuya sincronicidad entre piano, bajo acústico y tambores, es asombrosamente mágica, increíblemente exacta, maravillosamente creativa.

Es ahí donde está el Keith Jarrett del Concierto en Colonia, con sus largas invenciones a piano solo y sus gemidos y canturreos y contorsiones sobre el teclado. Lo interesante es que ese elemento del estilo Jarrett cuando toca a piano solo, sucede en este disco acompañado: Gary Peacock, maestro del silencio zen, dialoga en las pausas imperceptibles, en los momentos donde todo es refugio, gineceo magnífico, mientras Paul Motian, señor de los silencios repentinos en tambores, dialoga con sus dos compañeros en un acompasamiento docto, fiel, muy sabio y delicado hasta niveles de ternura.

Otra virtud del álbum que hoy recomendamos con esmero es la presencia protectora e inspiracional del eslabón anterior a Keith Jarrett en la línea del tiempo de la historia de la música: Bill Evans, cuyo baterista era precisamente Paul Motian; ellos dos, Bill y Paul, lograron con otro héroe mitológico, Scott LaFaro, algo que había buscado Bill Evans durante muchos años: hacer cantar al piano.

Una prueba del anterior argumento está presente en el supremo disco Sunday at the Village Vanguard, que grabaron un atardecer dominical esos tres personajes poseídos por la gracia.

Ese logro de Bill Evans lo heredó Keith Jarrett, quien hace cantar al piano en el disco inédito que hoy celebramos: The Old Country, con intensidades abrasadoras y abrazantes, con inspiración divina y espíritu poético que saca lágrimas de emoción bonita ante tanta belleza.

Mientras escuchamos el disco, tenemos en todo momento la certeza de que algo grande está ocurriendo: magia, prodigio, epifanía. Los gritos, gemidos, canturreos de ciervo enamorado que impreca a los astros en el cielo, las láminas redondas y los cueros percutidos y las cuerdas acústicas y la sensación de liviandad, milagro, invención del mundo y la develación de sus misterios nos inundan.

He aquí al Jarrett más glorioso, al más intenso poeta del teclado, al inventor de géneros musicales a partir de la nada y del deseo transfigurado y el espíritu de Johann Sebastian Bach sonriendo en cada giro, cada compás, cada vez que Jarrett canta como crooner, se retuerce como ajolote y guarda silencio como lo hacen los ángeles cuando solamente sonríen.

Porque de sonrisas está poblada la belleza y la belleza nace cada vez que suena un disco de Keith Jarrett, el que usted prefiera, hermosa lectora, amable lector, porque todos y cada uno de los discos de este músico inmortal nacen de un estado de gracia que data de milenios, anterior a la aparición de los humanos y así perdurará por siempre.

Basta elevar la mirada hacia el techo en el momento más sublime de un disco de Keith Jarrett, para ver aparecer la sonrisa del hada sobre nosotros, sonrisa que se vuelve beso, hada convertida en sonido, el sonido del piano de Keith Jarrett.

@PabloEspinosaB

[email protected]