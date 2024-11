En entrevista, aseguró que el concepto de recuperación de frentes no puede considerarse fachadismo , porque se trata de un programa que cumplió 20 años en la capital, el cual establece un proyecto específico para cada caso, en los cuales interviene personal del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

La directora general del fideicomiso comentó que el Centro Histórico es el más grande de América Latina, además del más visitado, al precisar que además del turismo nacional e internacional hay personas procedentes de diversos lugares del país que acuden a realizar compras.

Hay tradición y no se ha perdido la idea de lo que la gente piensa, y tiene razón en muchos sentidos, que si no encuentran en ninguna parte lo que buscan comprar, en el Centro Histórico sí; pero si tampoco lo hay, es porque todavía no se inventa .

Montes López mencionó que además del rescate de fachadas el fideicomiso impulsa eventos culturales para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, pero acotó que impulsará que la Feria de los Barrios se realice más de una vez al año.

Entre los trabajos está el retiro y reintegración de aplanados, quitar pintura en elementos pétreos, reintegración de elementos de concreto en balcones y cornisas, así como tratamiento en herrería clásica.