Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2024, p. 13

La embajadora designada de Palestina, Nadya Rasheed, denunció que las acciones militares de Israel en Gaza y Cisjordania han dado lugar a un auténtico genocidio en dicha región del Medio Oriente, pero celebró la solidaridad internacional que ha recibido su pueblo y el hecho de que la Corte Penal Internacional (CPI) haya emitido una orden de aprehensión contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

En un foro organizado ayer por las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo en San Lázaro con motivo del Día Mundial de Solidaridad con el Pueblo Palestino –creado por la Organización de Naciones Unidas en 1977–, la diplomática agradeció los espacios de difusión de la lucha de su país contra la ocupación israelí.