Alberto Anaya, senador del PT y presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, destacó al presentar el dictamen que es una comunidad laboriosa, con mucha capacidad para integrarse al país, que se estableció sobre todo en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán. Enriqueció la nación con su música, industria culinaria y de la que surgieron académicos, científicos, personalidades del cine como Mauricio Garcés y Salma Hayek y escritores como Jaime Sabines.

Sin la comunidad libanesa, la identidad mexicana que hoy conocemos no estaría completa , comentó Rolando Zapata Bello, senador del PRI y ex gobernador de Quintana Roo. El vicepresidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín (Verde), expuso que no sólo es un acto de justicia, sino de inteligencia, reconocer a quienes desde tierras lejanas llegaron a México no para recibir solamente, sino para dar .