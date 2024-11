Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2024, p. 7

Frente a la inminente negativa a dos propuestas, una relacionada con el presupuesto y otra para aplazar la elección judicial, Guadalupe Taddei declaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará sí o sí estos comicios con niveles de excelencia.

Por lo pronto mencionó que no ve riesgos para la celebración de la jornada electoral programada para el primero de junio del año entrante y, en cambio, aseguró que si hace falta habrá jornadas laborales más amplias o lo que haga falta para cumplir.

“En este momento no hay un área que nos haya dicho ‘no se puede’, ‘el riesgo es altísimo’ y ‘no lo vamos a lograr’. No hay una sola todavía en este momento”, comentó a la prensa, acompañada por cinco consejeros y la secretaria ejecutiva.

Del primer punto, sostuvo que el proyecto de presupuesto (de 13 mil 205 millones de pesos) para la elección de ministros, magistrados y jueces no es un capricho o alguna ocurrencia, sino un documento elaborado con rigor administrativo. No es un tema de ocurrencias, es un asunto de lo que cuesta el proceso electoral, como lo estamos dimensionando , aseguró.

Igualmente sostuvo: no hay un plan A, un plan B, un plan C, así no lo hemos denominado. El presupuesto que estableció el INE no es caprichoso ni sacado de la nada, se basa en todas las actividades que las diferentes áreas técnicas establecen .

Se exploraban posibilidades

En cuanto a la solicitud de prórroga de 90 días, a fin de llevar a septiembre del año próximo la elección de personas juzgadoras, comentó que fue una decisión colegiada con el propósito de explorar todas las posibilidades y tener más tiempo para la preparación de esta elección histórica, por lo que rechazó que se hayan dado por vencidos antes de tiempo.