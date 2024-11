Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2024, p. 4

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el avance en el Congreso de la iniciativa para desaparecer los organismos autónomos y enfatizó que esta acción no viola ningún artículo del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dado que en el acuerdo no existe obligación de que los países tengan este tipo de figuras.

Durante su participación en la Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, que se realiza en Punta Mita, Nayarit, destacó que el objetivo de la reforma no es sólo desaparecer esos organismos, sino hacerlos igual que en Estados Unidos.

En el T-MEC no existe ninguna obligación entre los dos países de tener órganos autónomos, porque en la tradición jurídica anglosajona no existe algo que te diga que un órgano es autónomo. Puede ser independiente, o técnicamente independiente, pero autónomo es un concepto que trajimos de Europa y no está en el sistema legal, es decir, Estados Unidos no firmaría un acuerdo con ese principio , apuntó.

Es una reforma para hacerlo casi exactamente igual que allá, es decir, con independencia técnica y de carácter nacional, con el objetivo de impedir los monopolios.