En entrevista con La Jornada, Héctor Méndez explicó: nosotros buscamos a gente con sus nombres y apellidos, por eso estamos siempre en contacto con algún familiar, porque queremos que ellos no pasen por el trance de tener que buscar a sus seres queridos y ahí es donde entramos nosotros .

Esta es una misión de vida en la que llevo casi 50 años. Yo he visto pasar en México a siete presidentes de la República, a veces nos han apoyado, otras veces no, por ejemplo el presidente López Obrador nos ayudó mucho para ir al tsunami de Indonesia, pero en esta ocasión nos vinimos a España sin el respaldo del gobierno, de hecho ni siquiera lo pedimos por la premura del operativo , explicó El Chino.

Localización de los hermanos Rubén e Izán

Durante su estancia en Valencia, el grupo de Topos Aztecas participó en una de las búsquedas más duras de la tragedia provocada por las lluvias torrenciales y que hasta la fecha tiene un saldo de 219 fallecidos, 15 desaparecidos y decenas de miles de damnificados: la de los hermanos Rubén e Izán, dos niños de tres y cinco años que fueron arrastrados por la riada después de que un camión de gran tonelaje se estrelló en su vivienda y la destruyó parcialmente, lo que provocó que el agua entrara de forma violenta.

Su padre intentó salvarlos, pero la fuerza del agua los arrancó de sus manos. “Esa búsqueda me tocó especialmente porque me hizo revivir una desgracia casi idéntica en México, en Guerrero, el 4 de abril de 2004, en el que también buscaron y encontraron sin vida a dos hermanos de tres y cinco años, además uno de ellos también se llamaba Rubén. Esas cosas lo motivan a uno a trabajar sin descanso, a no parar, pero también nos inspira mucho la implicación de los jóvenes españoles voluntarios, que están trabajando durísimo. Son un ejemplo , describió Méndez.

El grupo de rescatistas mexicanos inicia su jornada a las 9 de la mañana, que es cuando ya están vestidos y desayunados para adentrarse en el lodo, coches, restos de casas y edificios, para encontrar alguna pista que los lleve al paradero de las personas que buscan.