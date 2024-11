The Independent, Reuters, Afp, Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2024, p. 21

La Haya., La Corte Penal Internacional (CPI) emitió ayer órdenes de detención contra el premier israelí, Benjamin Netanyahu, el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En su decisión, la CPI declaró que había motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant eran penalmente responsables del crimen de guerra de hambruna como método de guerra y que privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de la franja de Gaza de alimentos, agua, medicinas, suministros médicos, combustible y electricidad.

También afirmó que cada uno de ellos tiene responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil .

El conflicto se desencadenó luego de la violenta incursión de Hamas en Israel, con saldo de unos mil 200 muertos y otras 251 personas convertidas en rehenes.

La guerra de represalia de Israel por tierra y aire, junto con el bloqueo, ha matado a unos 44 mil palestinos, la mayoría mujeres y niños, según las autoridades sanitarias del territorio asediado. Alrededor de 90 por ciento de los 2.3 millones de habitantes de Gaza se han visto obligados a abandonar sus hogares.

La CPI declaró haber hallado motivos razonables para creer que Deif era responsable de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como de los crímenes de guerra, de asesinato, trato cruel, tortura, toma de rehenes, ultrajes contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual . Israel declaró en agosto que mató a Deif en un ataque aéreo en Gaza a principios de año.

La medida supone una dramática escalada de los procedimientos judiciales sobre la guerra de Gaza, ya que convierte a Netanyahu y a los coacusados en sospechosos buscados internacionalmente y es probable que los aísle aún más y complique los esfuerzos para negociar un alto el fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses.

Significa que los 124 estados miembros de la CPI –incluido Reino Unido– estarían obligados a detener a Netanyahu y Gallant si entraran en su territorio.