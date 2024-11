El festival comenzará el viernes 11 de abril del año próximo con la participación de Los Mirlos, de Perú, que compartirán escenario con la rapera estadunidense Missy Elliott, Benson Boone, The Marías y FKA Twigs, The Prodigy, Parcels, Mau P y la estrella del K-pop, LISA, entre otros.

Para el sábado 12 se espera la actuación el director Gustavo Dudamel y la LA Phil, además de dos grupos que visitaron el país en la más reciente edición del Corona Capital, Green Day y Blonde Redhead, también destaca la participación de Charli XCX, los originales Misfits, la brasileña Anitta, así como la cantante estadunidense Clairo.

Para el domingo 13, el cantante Post Malone encabezará el cartel junto con Megan Thee Stallion, Zedd, la ídolo surcoreana Jennie, los alemanes Kraftwerk, la argentina Arca, el dúo francés Polo & Pan y Still Woozy.

Las presentaciones se repetirán los días 18,19 y 20 de abril, por lo que cada artista tendrá doble actuación durante el mes en el sitio natural de Indio, California, también se informó que el diseño del festival corre a cargo del rapero Travis Scott.

Cofundado por Paul Tollett y Rick Van Santen en 1999 y organizado por Goldenvoice, una subsidiaria de AEG Presents, en Coachella se han presentado artistas de fama mundial a lo largo de su historia, también talento emergente de distintos géneros musicales como el rock alternativo, indie rock, pop, hiphop, electrónica y K-pop así como instalaciones artísticas y esculturas entre otros.

El festival también ha servido como espacio para el rencuentro de algunas bandas icónicas, como la liderada por Gwen Stefani, No Doubt que se presentó este año, la inglesa Portishead en 2008, Rage Against The Machine en 2007, Pixies en 2004 y el rencuentro de Iggy Pop con The Stooges en 2003.

La preventa de los boletos inicia hoy, y para conocer el cartel completo se puede visitar sus redes sociales, se encuentra como @coachella