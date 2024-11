Jorge Caballero

Desde hace 25 años, cuando apenas había migrado de niña para alcanzar la mayoría de edad, las rimas de la hiphopera Ximbo ya eran fuego móvil, de alto octanaje. La artista, una de las primeras mujeres en surcar y formarse en el seno subterráneo del mesiánico y patriarcal género del hip hop, se abrió camino en todos estos años y ahora es un referente en el género con su experiencia probada y ganada lanza su más reciente disco Flow Pantera.

Ximbo mencionó: en esa participación que tuve en el Alicia a principios del siglo, fue un concierto de puras mujeres y yo era una niña, era la más chiquita de las participantes. Ahora ya soy madre y creo que por decir algo tengo un cierto reconocimiento histórico y me he convertido en la hermana mayor de un chingo de bandas. He aprendido muchas cosas y desaprendido otras. En este momento estoy tratando de no tener el control de todo lo que me rodea .

La cantante señaló en la charla con La Jornada que todos los procesos que he vivido son avances creativos de sanación, han sido más dolorosos que alegres, pero sí se sacó la espina, ya no la padezco y me siento contenta. Para mí ese es el proceso de la música, la hago por un irrefrenable impulso personal, me exploro para sanar lo que traigo dentro y desde este proceso, después, lo que intento es entablar una conexión con la banda que me escucha o que se identifique con lo que hago .

La compositora de Tiempos felices, agregó: y estos años he logrado hacer una interrelación con el público y con escena de hip hop, con la que con la que actualmente conecto mucho. No me siento vieja, estoy en la flor de mi juventud, 45 no es nada. Pero, ver al público que va a verme, los papás llevan a sus hijos, para mí ha sido muy chido que mi música la compartan con ellos. Yo misma he compartido mi música con mi hija y eso para mí es un gran aliciente, porque creo que no me la he pasado diciendo estupideces, o por lo menos las he dicho de otra manera y desde otro punto de vista, equilibrado o sabio. Me gusta la evolución que he tenido, aunque aún tengo muchas quejas del mundo capitalista, de la industria, de la música, de la existencia de Dios y reclamos al universo, tengo toda estas cosas que me reconfortan .

Y precisamente Ximbo dice que las diez canciones que conforman el disco Flow Pantera abordan temas de la industria musical, sociales, políticos y personales, donde regresa a sus orígenes con su rap clásico e iridiscente.

Hay temas que Ximbo ha revisado, extendido o se ha obsesionado: “esa es la vida, las obsesiones. Por ejemplo el feminismo hace 25 años, en el Alicia, no tenía idea de lo que era, pero tenía claro que como mujer tenía muchos problemas que resolver y afrontar, además de las desventajas que tenía por ser morra, no le puse el nombre de feminismo a mi trabajo por muchos años, pero lo era. Con las nuevas generaciones fue que abracé el feminismo, las morras menores me vinieron a decir ‘claro que sí eres feminista’. Me puse a estudiar y me di cuenta que crecí con eso, pero era una practicante natural del feminismo con mi trabajo. Ahora continúo por esa senda, en temas del hiphop mismo, es algo de lo que hablo y abordo mucho. En términos del hiphop como comunidad, como filosofía, se han recompuesto muchos cosas, en Flow Patera en la canción de Inmunes, hablo de cómo nos ha usado la industria, han utilizado al hiphop de una manera muy vulgar, lo han mangoneado sin piedad, superficial y sin escrúpulos, para vender refrescos y papitas fritas. Afortunadamente llegó el reguetón para tomar el lugar del hiphop para vender esa basura”.