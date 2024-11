Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 22 de noviembre de 2024, p. 20

Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, logró sacar adelante un amplia reforma fiscal en el Congreso de los Diputados, donde después de su ardua negociación con el resto de grupos parlamentarios logró su aprobación por 178 votos a favor frente a 171 en contra. La nueva ley fue respaldada por los partidos de la izquierda independentista y nacional, pero también por la derecha nacionalista del País Vasco y Cataluña, que a cambio de su respaldo pidieron que no se renovara el impuesto especial al sector energético, por la estrecha relación de estos partidos con multinacionales como Iberdrola, que tiene su sede central en Bilbao, o Repsol y Naturgy. El partido Podemos, que con sus cuatro diputados era el más reacio a asumir esta cuestión, finalmente cedió a cambio de que en el futuro inmediato se ponga en marcha una comisión negociadora para abordar esta reforma, que en cualquier caso no respaldarían ni el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ni Junts per Catalunya (JxCat).

En cualquier caso, el gobierno de coalición español, integrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, logró aprobar uno de los planes fiscales más importantes de los últimos años, con el que aspira a recaudar algo más de 4 mil millones de euros anuales más. En el paquete fiscal hay rubros importantes, como el aumento impositivo a los carburantes y al diésel, pero sobre todo al sector bancario, al mantener el gravamen que se creó en un decreto de medidas por la guerra de Ucrania y que iba a caducar el próximo 31 de diciembre. El tipo de impuesto aprobado será de 7 por ciento para las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere 5 mil millones de euros, que son la mayoría de los grupos hegemónicos en el país. De este modo, el tipo sería de uno por ciento hasta 750 millones, de 3.5 por ciento hasta mil 500 millones, de 4.8 por ciento hasta 3 mil millones, de 6 por ciento hasta 5 mil millones y de 7 por ciento para los de 5 mil millones en adelante.