Falta de apoyos

Los logros y la influencia que generó de manera positiva en su comunidad son un bálsamo al recordar las complejidades que enfrentó por la falta de apoyos económicos debido al desdén de los federativos por la disciplina no olímpica.

“Para mi primer viaje, que fue a Luxemburgo, mi mamá buscó apoyos entre amigos y conocidos. Todos me apoyaron, pero a mí me daba pena, sentía que pedía una limosna. Cuando iba con los directivos (encargados del deporte nacional) me decían 'cuando ganes una medalla internacional vienes y nos buscas' ¿Cómo iba a ganar una presea si no tenía los recursos?

Sentía que no era justo, aunque mi deporte no era olímpico, me fletaba igual que todos. Me la pasaba buscando patrocinios y después corría para ir a entrenar, todo eso era muy frustrante como deportista.

La carrera de Borja describe la perseverancia de un atleta de élite entre las complejidades. Sin embargo, aun cuando alcanzó el éxito, su retiro debió ser discreto en medio del dolor y la frustración. Quería retirarme en un Mundial, pero durante un entrenamiento me troné los ligamentos de una rodilla. No deseaba despedirme así del depor-te que tanto amé; me derrumbé y tuve que ir a terapia , reveló.

Con el aprendizaje de sanación en su propia experiencia, la ex nanadora se ha enfocado desde ha-ce años en dar conferencias en las que pone de referencia el deporte para alentar a las mujeres.

–¿Qué es lo que cuentas en esas conferencias?

–Como mujeres casi siempre llevamos las de perder, por eso el mensaje es que somos fuertes, pero deben moverse, hacer deporte, porque eso te ayuda en todo internamente. Todas somos guerreras por naturaleza.

Ahora, desde el retiro, el esfuerzo físico que hizo por años como nadadora también provocó de manera paradójica una afectación en su salud. La Sirena de México debió someterse hace un par de años a una cirugía de cadera de la cual se recuperó sin problemas. No obstante, deberá ingresar en los próximos días de nueva cuenta al quirófano para una segunda intervención.

La pierna izquierda me duele, siento que se me duerme y casi no puedo dar el paso. Me ha costa-do mucho trabajo, pero ya en diciembre me operan. Es por todo el deporte que hacía , señaló en to-no de resignación.

Incluso, debido a esta operación, no podrá recibir de mane-ra presencial el reconocimien-to que le otorgará la Codeme, por lo que su hijo irá a la ceremonia en su representación.