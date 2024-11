“Jinetean el dinero”

“Pese a que el torneo ha incrementado sus niveles de audiencia, lamentablemente todavía existen seis o siete equipos que no están dispuestos a invertir ni un solo centavo en sus filiales femeniles, siguen jineteando el dinero y no les dan a las jugadoras los medios adecuados para desempeñar su trabajo, o ni siquiera las apoyan para que no se cansen tanto en los viajes, pues todavía las trasladan en camión, y este tipo de situaciones le resta mucho valor a la liga”, agregó.

Asimismo, indicó que tanto Tigres como Monterrey han aumentado su nivel gracias a que han invertido en la contratación de jugadoras extranjeras de buena calidad, lo cual no sucede con los equipos que se encuentran de la mitad de la tabla general hacia abajo.

Traer futbolistas foráneas, con experiencia y hambre de crecer, ha sido un aspecto fundamental para el éxito de estas dos instituciones. Han sido muy acertados en sus fichajes, esto evidentemente mejora el desempeño de sus equipos, pues ayuda a que sus jugadoras se fogueen y aprendan de sus nuevas compañeras que ya tienen roce internacional.