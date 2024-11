Elba Mónica Bravo

Viernes 22 de noviembre de 2024

La recuperación de Xochimilco y la población del ajolote en vida silvestre, como parte del proyecto chinampa-refugio que impulsa el Laboratorio de Restauración Ecológica (LRE) del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), requiere de una inversión de alrededor de 600 millones de pesos en los próximos 10 años, estimó el investigador Luis Zambrano.

El especialista en ecología urbana y restauración ecológica comentó que es necesario que los gobiernos federal y de la Ciudad de México, así como los capitalinos, participen en el rescate de Xochimilco, que no es un lugar “para fiestas con mariachi, no para canchas de futbol, no es para todas esas cosas que en los últimos 30 años hemos estado pensando que es.

Xochimilco ha sido por mil 500 años un lugar que nos ha dado alimento, que nos ha dado servicios ecosistémicos y por eso es tan importante como la pirámide del sol o la propia catedral , por lo que, dijo, los recursos serían destinados a los chinamperos para que mejoren la producción agrícola, además de continuar con la creación de chinampas-refugios para los ajolotes, que después de dos años del proyecto suman 31, con recursos de donaciones que son fiscalizados por la Fundación UNAM.

Con buena calidad del agua, sin especies exóticas y sin el ruido espantoso que generan las canchas de futbol y los antros –que ocupan los espacios que hace poco fueron chinampas–, confió en lograr el rescate de Xochimilco y el ajolote.