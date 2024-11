Elon Musk, el hombre con mayor fortuna del mundo y dueño de X, intervino activamente en la campaña del ahora presidente relecto Donald Trump. Musk participó en mítines, recorrió las entidades de Estados Unidos, creó un Comité de Acción Política, aportó más de 100 millones de dólares y dirigió en los estados más reñidos un ejército de representantes que acudieron puerta por puerta a promover la participación y el voto en favor del candidato republicano.

Más importante: Musk utilizó su posición como dueño de X y usuario con mayor número de seguidores (más de 200 millones de los mismos), para difundir información (mucha de ella aparentemente falsa) y para promover abiertamente a Trump.

El candidato ganador designó hace unos días a Musk y al ex aspirante a la candidatura presidencial republicana Vivek Ramaswany, para dirigir el denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que será una instancia externa al gobierno, pero que se encargará de emitir recomendaciones para desmantelar a la burocracia, eliminar regulaciones, reducir gastos y restructurar las agencias federales. Es de tal magnitud la fuerza que detentaría este ente, que Trump afirmó sería un nuevo Proyecto Manhattan. De ese tamaño es el poder que podría ejercer el dueño de X.

Las reacciones ante el papel asumido en el mundo político por los barones de Internet no se han hecho esperar, más de un millón de usuarios de X, principalmente de Estados Unidos y Reino Unido, abandonaron la red social después de la elección presidencial estadunidense y migraron a otras opciones, como BlueSky. Así, el diario británico The Guardian anunció que no publicará más información en X, en vista de que los aspectos negativos de permanecer en la red social superan por mucho a los positivos. Sin embargo, no está claro qué sucederá con los todavía más de 600 millones de usuarios de X a escala mundial.

En esta más reciente etapa de la relación entre redes sociales y poder político, los barones de las redes sociales han dejado claro que ya no están dispuestos a ser simples espectadores. Ahora son parte activa de la disputa y están muy dispuestos a hacer uso del control que tienen sobre las redes sociales para incidir directamente en la contienda política.

El riesgo para las democracias es mayúsculo. Se trata, nada más y nada menos de la conjunción del poder económico y el mando sobre las redes sociales en pos del poder político. El reto no puede ser desdeñado ni mucho menos ignorado, de las acciones que se tomen depende la salud de la democracia en un contexto en el que el mundo digital es cada vez más importante y omnipresente.

* Doctor en ciencias políticas y sociales, UNAM

