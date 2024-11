No solamente es el patriarcado: también es el sistema económico, y ahí está bien difícil que las cosas cambien, porque es un sistema que jerarquiza a las personas en razón de su color de piel, sexo, género y orientación sexual, pero si a pesar de todo eso tienes dinero, puedes tener plenamente tus derechos. Además, debido al patriarcado, a las mujeres nos cuesta más trabajo tener acceso al dinero y al poder que éste da. Ahí se cruzan estas dos grandes estructuras: la económica y la patriarcal.

A pocos días del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), Santillán Ramírez añadió que cada vez hay más manifestaciones y se amplían las formas en que se puede violentar a las féminas, por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías de la información, donde se tiene la sensación de que no pasa nada porque se queda en la digitalidad, pero sí tiene secuelas en la vida real.

La especialista citó, entre otras, la denominada pornovenganza, la cual, dijo, no sólo consiste en difundir imágenes de contenido sexual en la red, ya sea por parte la pareja o ex pareja, sino también colgar en plataformas de búsqueda de romance los datos de la ex novia ofreciendo prácticas sexuales, lo cual detona el acoso hacia la víctima por parte de desconocidos.

Con estas herramientas del mundo digital existe la idea de que como no es algo físico, no sucede demasiado, pero debido a que el alcance de estas redes es muy grande, sí sucede, incluso ha habido quienes se han suicidado a causa del acoso digital.