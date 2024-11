Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 21 de noviembre de 2024, p. 10

En una situación de sicosis y de ansiedad terrible se encuentran las personas migrantes en México ante los amagos del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de terminar los programas como el sistema CBP One para solicitar asilo en ese país, y la desinformación que divulgan los traficantes para presionarlos a que crucen la frontera norte, advirtieron directivos de albergues.

Lo anterior, afirmaron, ha generado que las personas estén tratando de llegar a como dé lugar a la frontera antes de que Trump asuma la presidencia, el 20 de enero próximo.

María Magdalena Silva Rentería, directora de Cafemin e integrante de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), señaló que para esta población y los albergues que los acogen se ve terrible el panorama en los próximo meses.

Va a haber un regreso masivo de personas si desaparece el sistema CBP One, a ello hay que sumar otras deportaciones, más los migrantes que siguen en México y que continúan llegando para solicitar asilo en Estados Unidos a través de dicha aplicación, advirtió.

En conferencia de prensa, indicó que actualmente los espacios de acogida no están saturados, pero esto responde a que los migrantes no se quedan. “Llegan y dicen ‘ya me voy’”, siguen su camino a los estados del norte, aseveró Silva Rentería.

Resguardan restos de personas fallecidas

Destacó la importancia de los albergues, ya que no sólo brindan refugio, alimentos y acompañamiento, sino que en algunos casos hasta terminan resguardando restos de personas migrantes fallecidas.