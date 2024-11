Las fuerzas armadas organizaron un festejo revolucionario con un ostensible sello femenino, no sólo con las soldadas vestidas como las mujeres de la Revolución, sino también con los contingentes con fuerte presencia de soldadas, marinas y guardias nacionales. Una forma de proyectar el incremento de la presencia de la mujer en las corporaciones militares.

Una revolución tan minusvaluada en el periodo neoliberal cuyas consecuencias perduran: antaño, el 20 de noviembre era una fiesta nacional, para convertirse ahora en moneda de cambio para un larguísimo fin de semana comercial, arrebatándole el carácter de día de obligatorio descanso a esa fecha.

En ese tenor, la Presidenta mencionó que pretende recuperarse su importancia en esta nueva era con el reconocimiento del mayor logro revolucionario en los tiempos de la Cuarta Transformación: estamos recuperando el sentido social de la Constitución , arengó apelando a la historia nacional.

La celebración no estuvo exenta de vicisitudes e imponderables sufridas principalmente por los caballos y sus jinetes. La nueva superficie lisa del Zócalo recién remodelado no era propicia para las cabriolas ecuestres, aunque las caídas no se reflejaron en el parte final del desfile que leyó el general Enrique Covarrubias, comandante de la parada militar, quien informó a Sheinbaum: sin novedad .