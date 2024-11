O

cho de cada 10 pesos del presupuesto de 8 billones del próximo año ya están comprometidos en el pago de nóminas, pensiones e intereses de la deuda; hay poco margen de maniobra. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es optimista. Enfrenta dudas y cuestionamientos de la Coparmex, analistas (casi siempre se equivocan) y la oposición. Ayer se paró enfrente de los diputados para defender su proyecto. El paquete económico 2025 se sustenta en cuatro pilares: bienestar social con equidad, inversión pública estratégica, disciplina fiscal con austeridad republicana y simplificación administrativa para una mayor eficiencia operativa , expuso. De paso aclaró la fantasía del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de romper el pacto fiscal con la Federación porque no recibe los recursos que le corresponden. El titular de Hacienda mencionó que es un estado grande y muy productivo, pero tiene una dependencia muy alta de las participaciones federales. Alfaro ya tiene un pie afuera del gobierno. Fue día de campo para Ramírez de la O. La oposición, además de númericamente pequeña, es muy impreparada.

El salario congelado

Hubo una época en que los mandatarios mexicanos tenían un sueldo mayor al de los de Estados Unidos. El presidente Clinton ganaba menos que su par Zedillo. Hay una anécdota: Hillary le reclamó a su marido: te perdono lo de la Lewinsky, pero no te perdono que ganes menos que el presidente de un país pobre . No pudo complacerla, porque la ley prohíbe al presidente subirse el sueldo durante su mandato. Al volver de su viaje a la reunión del G-20 en Brasil, Claudia Sheinbaum anunció que su salario, y los de todos los funcionarios de primer nivel, quedarán congelados durante todo su sexenio.

Cada año ganará menos

En realidad no será un congelamiento. Irán perdiendo poder de compra cada año por efecto de la inflación. Al final del sexenio habrán disminuido al menos una quinta parte. El ingreso mensual de Claudia a partir de enero será de 134 mil 290 mensuales, al año ganará alrededor de 2 millones. Después del aumento decretado por Clinton, el presidente Biden gana 400 mil dólares anuales, unos 8 millones de pesos.

Se pelean las comadres

La clase política no se ha distinguido por tener clase. Las redes sociales se entretienen con un inopinado enfrentamiento entre Felipe Calderón y Lorenzo Córdova. El pleito comenzó cuando el ex presidente panista escribió: “por cierto, la arbitraria negativa (sin causa real alguna) al registro de @MexLibre_fue iniciativa y decisión de @lorenzocordovav y @CiroMurayamaMx y otros consejeros (del INE), que en eso no fueron muy demócratas”. Se subió al ring Lorenzo Córdova: “el @INEMexico le negó el registro por una causa concreta: utilizar un mecanismo de financiamiento que impedía identificar quiénes eran sus aportantes (como pide la ley) y a pesar de que se les advirtió formalmente varias veces… no les importó”. Descarados. Procedía una denuncia de hechos ante las autoridades por la incierta procedencia de los recursos.