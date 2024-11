Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Jueves 21 de noviembre de 2024, p. 17

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que en 2025 se reduzca el gasto en salud y medio ambiente, ya que los ajustes que se observan en estos rubros en el proyecto del Presupuesto de Egresos se deben a que en el ejercicio anterior se requirieron más recursos para el desarrollo de infraestructura.

Durante su comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados para analizar el paquete económico 2025, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, expuso que a la salud serán asignados 2.3 billones de pesos, 5.8 por ciento más que en 2024.

De ese monto, 165 mil millones serán para expandir el IMSS-Bienestar, fortalecer la prevención y promoción de la salud y optimizar la atención mediante herramientas digitales.

Considerando toda la función de salud, que implica no sólo la Secretaría de Salud, sino el IMSS-Bienestar y el gasto en salud del Issste y de los organismos que tienen que ver con esta función, el gasto será de 180 mil millones de pesos, 8.8 por ciento mayor que en 2024.

“Hubiera sido una ironía que redujéramos a salud, sabiendo que venimos de un año en el que el anterior gobierno invirtió tanto en la comunicación de cuál era su esquema de salud y el propósito fundamental de dar acceso a población no asegurada formalmente a estos servicios.

Ramírez de la O señaló que el gasto de medio ambiente fue muy alto en 2024 porque se realizaron grandes obras.

Esos proyectos se concluyen y no necesariamente tiene que replicarse el siguiente año en la misma cantidad, por eso es que hay un reflejo de que a un año de gasto alto sigue uno en el cual ya no hay estos proyectos, va a haber otros, pero no necesariamente ahí, y por eso es que se notan estas bajas, es el caso del medio ambiente , explicó a los diputados.