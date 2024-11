Adriana Díaz Reyes

Jueves 21 de noviembre de 2024, p. a12

La Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa) vive una serie de polémicas en plena fase definitiva de la Conferencia de los 14 Grandes de la Liga Mayor.

La jueza primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó ayer una suspensión provisional al coach Horacio García por el castigo ilegal que recibió de parte de esta organización debido a la alineación del jugador Víctor Patiño en el juego entre Pumas Acatlán y Auténticos Tigres.

Lo que hace la Onefa es una violación flagrante a los derechos humanos y constitucionales de jugadores y entrenadores , explicó el abogado Luis Jiménez.

Al finalizar la temporada 2023, Patiño decidió no jugar más con los Linces de la UVM, por lo que solicitó su carta de baja para poder enrolarse con Pumas Acatlán. El mariscal no recibió el documento y decidió recurrir a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), que le otorgó un amparo que le permitía jugar con los auriazules. El fallo no fue respetado y el Consejo de Honor y Justicia de la Onefa decidió inhabilitar tanto a García como a Patiño por dos años.