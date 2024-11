as expectativas de presentar el disco Buscar sin encontrar, de Monocordio, son notorias en Fernando Rivera Calderón. Y entre sonrisas, narra un dato curioso: “Al hacer el boletín me di cuenta que eran ocho canciones; estaba consciente que era mi octavo disco de estudio, pero la sorpresa fue cuando conté los músicos y somos ocho también. Pasaron ocho años para grabar este disco. Me parece asombroso. Hace algunos años tuve una plática con Gustavo Cerati y hablamos de numerología y el sentido profundo de los números y el 8 me cae muy bien porque sabemos que cuando se acuesta se convierte en el símbolo de infinito. Por otra parte, es oportuno mencionar que Monocordio inició su historia con el siglo XXI y Fernando ha encabezado las diferentes alineaciones en estos 23 años, lapso donde ha desarrollado el oficio de compositor, talento nutrido por su paso en áreas tan generosas como son el periodismo y la locución; en esta última actividad, y siendo muy chavo, programaba en Estéreo Armonía de Cuautla agrupaciones como Los Bukis, Yonics, Pasteles Verdes, grupo Yndio, Campeche Show. “La verdad, agradezco mucho mi paso por esa música porque amplió mi criterio musical y creo que mi canción Buscar sin encontrar –aunque suene a rock y a Monocordio– tiene reminiscencias de esa música que conecta con mi raíz mexicana, que la tengo muy marcado y muy presente”, afirma Rivera Calderón. Por lo pronto, en el Alicia se escucharán clásicos de Monocordio, como Escalera, Un beso de tres y todas las canciones del disco Buscar sin encontrar https://www.youtube.com/watch?v=Ysg8tP0Owz4 Multiforo Alicia. Sábado 30 de noviembre 20:30.

Ed Maverick. La nube en el jardín con Valor de más

Las letras introspectivas y el género musical de Ed Maverick han atrapado a numeroso sector de jóvenes en plataformas musicales; es sorpresivo ver la cantidad de reproducciones de Ropa de bazar, canción grabada en 2019, la cual, Ed entona en un registro vocal medio: Vámonos de aquí / Acompáñame /Yo te cuidaré / Como en las pedas /…Vámonos de viaje y no volver /Llegar a un hotel a coger / No importa, vamos a estar bien. Ahora, en 2024, Maverick estrena su álbum La nube en el jardín que contiene canciones como Nube gris, Violento, Vuelve corazón y Valor de más: No me des valor de más / no me digas que me amas / no me entregues otras alas / que las cortas/… y tu voz ya no me halague / pues el ego se enaltece / y algo en mí crece /… pues me siento bien pendejo /de pensar que soy el bueno /de una historia que no existe. Y ya circula la versión electropop que Kinky ha grabado de Fuentes de Ortiz.

PD: Modesto López encabezó el sábado pasado el segundo encuentro de Cafeteando con Pentagrama, iniciativa para reunir a creadores de distintas disciplinas artísticas bajo el nombre de Grupo de Espectadores Acción (GREA). A esta sesión, donde hubo música, poesía y lecturas de diversa índole, asistieron, entre el medio centenar de presentes, Catana, Jorge García de Follaje, Mauricio González, Nayeli Nesme, Toño Canica, Armando Chacha, Iris Bringas, Jehová Villa, Aldo y Pato de la Maldita. El evento se realizó en el recinto de Arte Obrera (ARO) dirigido por Lalo Barajas.

Salú.