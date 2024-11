E

l júnior tóxico Claudio X. González no se da por vencido. Su candidata presidencial derrotada Xóchitl Gálvez anuncia que hay la posibilidad de que un grupo de ciudadanos distintos, no los del PAN ni el PRI, conformemos un partido político. Con un mecanismo totalmente distinto . Obviamente, su ilusión es el Palacio Nacional. Ya se sabe que Claudio es un perdedor, su nueva aventura no tiene futuro. Más interesante es un dato que reveló Xóchitl: la alianza PAN, PRI y PRD que la postuló sólo tuvo gente para cubrir 40 por ciento de las 169 mil 236 casillas que se instalaron en la jornada del 2 de junio. Ni siquiera contaron con un militante para que vigilara cada casilla. ¿Entonces cómo es que se dijeron víctimas de un fraude si no tenían las actas en la mano?

Cultura, aporreada

El sector de la cultura va a resultar muy aporreado en el presupuesto federal del año próximo. Sin embargo, de acuerdo con información del Inegi, en 2023 contribuyó con 820 mil 963 millones de pesos a la economía, es decir, con 2.7 por ciento del PIB. Es la fuente de empleo de un millón 439 mil 671 personas. Las artesanías son el producto estrella, pero los libros siguen a la baja. De acuerdo con el proyecto de presupuesto que se discutirá estos días en la Cámara de Diputados, se prevé un recorte de 30.8 por ciento. Los recursos de que dispondrá sumarán 12.4 mil millones de pesos, cifra que representa una disminución en torno a 4 mil 673 millones. Los creadores tendrán que recurrir a los mecenas del sector privado para desarrollar sus actividades y no suelen ser muy generosos, salvo excepciones.

Disfrutando lo no votado

Jorge Álvarez Máynez se apuntó como heredero de Movimiento Ciudadano por el retiro de su líder original, Dante Delgado, enfermo de cáncer. Se registró como candidato a la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano. Lo acompañaron los notables del partido: Luis Donaldo Colosio, Ivonne Ortega, Clemente Castañeda, Patricia Mercado, Juan Ignacio Zavala. Máynez es un favorito de la buena fortuna. Se convirtió en candidato presidencial por la salida forzosa del gobernador de Nuevo León, Samuel García; enfermó Dante y no tiene candidato enfrente para disputarle el liderazgo. Quedó en un lejano tercer lugar en las elecciones de junio: 6 millones 204 mil votos.