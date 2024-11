Niega alcaldía de BJ que privatice espacios en el Parque de los Venados

L

a alcaldía Benito Juárez desmiente contundentemente las aseveraciones de la nota publicada en La Jornada el día de ayer bajo el título: Alcalde panista de BJ busca concesionar espacios en el Parque de los Venados , redactada por la reportera Sandra Hernández García.

La alcaldía Benito Juárez en ningún momento ha planteado concesionar un espacio que por naturaleza es público.

Lamentamos que la reportera no se haya acercado para solicitar información oficial relacionada con la mejora del parque.

El objetivo de la autoridad es cuidar, proteger y mantener el orden en los espacios públicos de nuestra demarcación en favor de los vecinos.

Dirección de Comunicación Social

Respuesta de la reportera:

Como se señala en la nota, la fuente de la información es el concejal Hugo Torres Zumaya, por lo que considero que la aclaración debe ser dirigida al servidor público y no a este medio. De tres años a la fecha, la alcaldía Benito Juárez ha cerrado cualquier comunicación oficial con este periódico, sin contestar mensajes ni llamadas. Hasta antes de que se publicara la nota, nadie de la oficina de prensa se había presentado de manera formal.

Sandra Hernández, reportera

McCartney en México

Paul McCartney, como siempre, ha dejado una estela de amor y admiración tras sus tres formidables conciertos, dos en el Estadio GNP y el cierre del Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de nuestra entrañable CDMX. Tres conciertos inolvidables. El criterio es unánime, a los 82 años y medio de edad muestra una energía y alegría en el escenario realmente admirables. El escenario es su hábitat natural, lo revive y rejuvenece. Hay que decirlo: Paul fue el que más sufrió con la separación de The Beatles

En sus presentaciones en el Estadio GNP ha tocado 36 canciones, casi tres horas de concierto ejecutando por lo menos seis instrumentos, mezclando, como él dice, las nuevas con las viejitas, que son los himnos inmortales del cuarteto de Liverpool, siempre las más esperadas. El cierre del Corona Capital fue histórico, con un The End magistral con el acompañamiento de Jack White y St. Vincent en la guitarra. Los elogios para la leyenda viviente se desgranan: “Eres un amor, único, señorón, lo máximo, admirable, no te mueras nunca; te amo, mi viejito adorado…”

Sus frases en español han estado también del lado inolvidable, como Es chingón estar aquí , “Hay nos vidrios…”

Lo único que hay que expresar es que Paul es un beatle, y ahí está dicho todo.

Paul: Thanks a lot. See you next time.

¡Beatles forever!

Arturo García Alcocer

Joe Biden y la administración del negocio de la muerte

¡Vaya con la actitud del gobierno estadunidense! Su casi ex presidente, Joe Biden, autorizó a Ucrania bombardear territorio ruso con misiles –que ellos fabrican– de largo alcance. Al mismo tiempo, destina miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para que siga endeudando al mundo. En uno de sus últimos actos de gobierno, el demócrata deja en claro que es igual de guerrerista que cualquier otro gobernante imperial. Y, como premio, recibió el respaldo de los gobiernos de Francia y Gran Bretaña.

Pero ni su salida ni la llegada de Donald Trump anuncian cosas buenas. El futuro presidente va a declarar estado de sitio (es decir, suspensión de la vigencia de los derechos humanos), en el trato a los migrantes. Perdió de vista por completo que él mismo es migrante en tierras de pueblos originarios.