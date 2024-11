Ap

Miércoles 20 de noviembre de 2024

San Salvador. Un juzgado de El Salvador resolvió que el ex presidente Alfredo Cristiani, junto con un ex diputado y nueve militares retirados, enfrenten un proceso penal por su presunta responsabilidad en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrada por una unidad de élite del ejército el 16 de noviembre de 1989, cuando los imputados ocupaban altos cargos. La decisión incluye órdenes de captura y pedidos de difusión roja contra Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994; el ex diputado Rodolfo Antonio Parker, asesor jurídico del Estado Mayor de la Fuerza Armada en esa época, y contra los militares Joaquín Arnoldo Cerna, Juan Orlando Zepeda y Juan Rafael Bustillo, quienes no se presentaron a la audiencia preliminar. A ésta únicamente asistieron cinco de los 11 procesados que seguirán con arresto domiciliario.