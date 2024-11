Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2024, p. 21

Washington. El saliente presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el suministro de minas terrestres antipersonas a Ucrania, informó ayer el Washington Post, luego de que el Pentágono anunció que enviará a la república ex soviética al menos 275 millones de dólares en nuevo armamento, aseguraron funcionarios estadunidenses citados por la agencia Ap.

Por lo pronto, The Times reportó que Ucrania dispone de unos 50 misiles Atacms para atacar en profundidad el territorio ruso, aunque aclaró que no se trata de datos oficiales, ya que el Pentágono no ha dado cifras.